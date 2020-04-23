'Rus ve Türk sağlıkçılar koronavirüsle mücadelede işbirliği yapacak'

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko ve Türk mevkidaşı Fahrettin Koca'nın, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelede iki ülkenin sağlıkçıları ve bilim insanları arasındaki temasları geliştirme konusunda anlaştıkları bildirildi.

Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, video konferans yoluyla görüşen bakanlar, koronavirüs salgınının yayılması bağlamında Rusya ve Türkiye’de alınan tedbirleri değerlendirdi.

Açıklamada, "Bakanlar, Kovid-19 vakası doğrulanmış hastalar için uygulanan tedavi algoritmalarına, solunum yolu enfeksiyonlarının önlenmesi ve tedavisine yönelik yeni ilaçların geliştirilmesine ve klinik araştırmasına öncelik verdi. Taraflar, iki ülkenin profesyonel sağlıkçı ve bilim insanları toplulukları arasında sürekli iletişimin sürdürülmesi ve doğrudan temasların geliştirilmesi konusunda anlaştı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Bakan Koca’nın, Rusya yönetiminin Kovid-19’un ülkeye girişi ve yayılmasını önlemeye yönelik önceden aldığı tedbirleri takdir ettiği kaydedildi.

Bakanların ayrıca önleme, hastaların tedavisi ve yönlendirilmesi, hastalarda solunum yetmezliğinin gelişimine karşı önlem alınması yöntemleriyle ilgili bilgi paylaşımında bulunduğu aktarıldı.