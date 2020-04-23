Koronavirüs tedbirlerinin tartışma konusu olduğu Brezilya'da toplu mezarlar kazılıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen Latin Amerika ülkelerinden Brezilya'da, Amazonas eyaletinde toplu mezarlar kazılmaya başlandı.

Brezilya basınında çıkan haberlere göre, ülkenin Amazonas eyaletinin başkenti Manaos'ta ölü sayısının hızla artması nedeniyle Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenler için toplu mezarlar kazılması kararı alındı.

Manaos Belediyesinden yapılan açıklamada, Taruma Mahallesi'ndeki Nossa Senhora Aparecida Mezarlığı'nda, cenazelerin yan yana gömüldüğü 'siper' adı verilen toplu mezarların kazılmaya başlandığı duyuruldu.

Açıklamada, artan ölü sayısı nedeniyle kararlaştırılan bu yöntemin, diğer ülkelerde kullanıldığı, cenazelerin kimliğinin korunacağı ve tabutların belirli mesafelerle defnedileceği bilgisine yer verildi.

Salgından en çok etkilenen Latin Amerika ülkelerinden Brezilya'da, 2 bin 906 kişinin hayatına mal olan virüs 45 bin 757 kişide görüldü.

Koronavirüsü başından bu yana ciddiye almayan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, geçtiğimiz günlerde salgına karşı alınan önlemlerin protesto edildiği bir eyleme katılmıştı.

Bolsonaro, salgınla mücadele için halka 'evde kal' çağrısı yapan Sağlık Bakanı Luiz Henrique Mandetta'yı geçen hafta görevden almıştı.

Karantinanın ekonomiye büyük zarar vereceğini savunan Bolsonaro, tedbirlerin gevşetilmesi, normal rutine dönülmesi ve sınırların açılması gerektiğini savunuyor.