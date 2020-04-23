Kırım’da 1 Mayıs’tan itibaren karantina tedbirleri hafifletilecek

Kırım’da 1 Mayıs’tan itibaren koronavirüs nedeniyle uygulanan karantina tedbirleri hafifletilerek, güzellik salonları, kuaförler, bilgisayar ve ev aleti tamircileri, ayakkabı, kuru temizleme dükkanları ve çamaşırhanelerin faaliyet göstermesine izin verilecek.

Kırım Cumhuriyeti Başbakanı Yuriy Gotsanyuk’un açıklamasına göre, yarımadada 1 Mayıs’tan itibaren karantina tedbirleri hafifletilmeye başlanacak. Bu çerçevede güzellik salonları, kuaförler, bilgisayar ve ev aleti tamircileri, ayakkabı, kuru temizleme dükkanları ve çamaşırhaneler, inşaat ve elektrik malzemesi, otomobil parçası satan dükkanlar açılabilecek. Ayrıca kadastro, mimarlık ve projelendirme kuruluşları da çalışabilecek.

Kuruluşların faaliyetlerine izin verme düzeni 24 Nisan’da yayınlanacak. Rusya Tüketici ve İnsan Sağlığını Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) ve savcılıklar ise bu iş yerlerinde gerekli sağlık kurallarına uyulup uyulmadığını denetleyecek.