Rusya’da koronavirüs kaynaklı ölüm oranlarının düşük olmasının nedeni ne?

Rusya Bilimler Akademisi’nden Profesör Aleksandr Lukaşev, ülkede koronavirüs pandemisine verilen can kaybının düşük düzeyde olmasını, hafif vakaların etkin şekilde tespit edilmesi ve sağlık kuruluşlarının vaktinde hazır hale getirilmesiyle açıkladı.

İzvestiya’ya konuşan Prof. Aleksandr Lukaşev, Rusya’da koronavirüs kaynaklı ölüm oranının yaklaşık yüzde 0.8 düzeyinde olduğunu söyledi.

'Önemli başarı'

Prof. Lukaşev, “Bu oran iki ya da üç katına çıkabilir, ancak yine de İtalya ve İspanya’da virüsün bu aşamada yayılma durumuna kıyasla düşük düzeyde" diyerek ekledi:

"Bu anlamda gözle görülür bir başarımız var."

Lukaşev, bunu, hafif vakaların etkin şekilde tespit edilmesi ve sağlık kuruluşlarının vaktinde hazır duruma getirilmesine borçlu olduklarını ifade etti.

'İlk beş ülke arasına girmeyiz’

Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü’nden Dr. Viktor Zuyev de pandeminin yayılması sıralamasında Rusya’nın ilk beş ülke arasına girmeyeceğini belirtti.

'Alınan önlemlere yurttaşların uyması sayesinde'

Bunun sebebinin alınan tedbirler olduğunu vurgulayan Dr. Zuyev, yurttaşların önlemlere uyumlu davranışlarının olumlu sonuç verdiğine de dikkat çekerek ekledi:

"İnsanlar daha disiplinli hale geldi, izolasyondaki insanlara yardım eden çok sayıda gönüllü var."

Rusya’da son 24 saatte yeni 6060 koronavirüs vakası daha tespit edildi, toplam vaka sayısı 42 bin 853’e yükseldi. 48 hastanın daha ölmesiyle toplam can kaybı 361'e çıktı.