Mişustin sözünü tuttu: Yurt dışında mahsur kalan Ruslara 500 milyon rublelik ek ödenek ayrıldı

Koronavirüse yakalanan Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında mahsur kalan Rus vatandaşlarına, konaklama, yemek ve vize giderlerini karşılayabilmeleri için 500 milyon ruble (46.5 milyon TL) ödenek ayrılmasını öngören kararı imzaladı.

Karar metninde, yurt dışında bulunan ve koronavirüs salgını nedeniyle yurtlarına dönemeyen Rus vatandaşlarına sosyal yardım kapsamında Rusya Hükümeti Rezerv Fonu’ndan Rusya Dışişleri Bakanlığı’na 500 milyon ruble bütçe ayırma emri yer alıyor.

Nisan ayında da 500 milyon rublelik yardım yapılmıştı. Nisan ayında olduğu gibi yeni yardımın da 'konaklama, yemek ve acil ihtiyaçlar' için harcanacağı kaydedildi.

Yardım, Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından organize ediliyor. Bakanlığa, paranın amaca uygun ve etkili kullanılmasını kontrol etmesi talimatı verildi.

Rusya Başbakanı Mişustin daha önce yurt dışında mahsur kalan ülke vatandaşlarına, ikamet, yemek ve vize masraflarını karşılayabilmeleri için ek finansal yardımın sağlama sözünü vermişti.