Kilis’e giriş çıkışlara kısıtlama getirildi

Kilis Valiliği, artan koronavirüs nedeniyle Gaziantep ile Hatay'dan gelen araçlara Pazar günü 00.00'e kadar kısaltama getirdi.

Kilis'ten Gaziantep'te bir fabrikaya servis ile gidip gelen işçilerde koronavirüs çıkmasından sonra Kilis Valiliği bir dizi tedbirleri uygulamaya koydu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun toplanarak yeni kararlar aldığı belirtildi. Bu kararlar doğrultusunda virüsün yayılmasını önlemek için şehre, bugünden itibaren 10 Mayıs Pazar günü saat 24.00’e kadar giriş ve çıkışların istisnai haller dışında kısıtlanmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, akraba ziyareti veya hafta sonu izinlerini değerlendirme gibi gerekçelerle Gaziantep ve Hatay'dan kente yoğun bir geliş olması nedeniyle böyle bir karar alındığı aktarıldı.

Bu arada, giriş ve çıkış kısıtlaması bulunan büyükşehirlerdeki kuralların Kilis için de geçerli olacak şekilde uygulanacağı öğrenildi.