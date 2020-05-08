Putin, Rusya Güvenlik Konseyi ile koronavirüsle mücadeleyi konuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle koronavirüsle mücadelenin gidişatını ve yabancı liderlerle son günlerde gerçekleştirdiği temasları konuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in bugün Güvenlik Konseyi üyeleriyle video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade etti.

Peskov, “Görüşmede ülkedeki sosyo-ekonomik durum ele alındı, koronavirüsle mücadele konusu masaya yatırıldı. Vladimir Putin toplantının katılımcılarına yabancı liderlerle son günlerde gerçekleştirdiği çok sayıda telefon konuşması hakkında detaylı bilgi verdi” ifadelerini kullandı.

Peskov’a göre, Putin ayrıca Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’nı yenilgiye uğrattığı 9 Mayıs Zafer Günü tebriklerini de iletti.

Toplantıya Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Rusya Federal Güvenlik Servisi Başkanı Aleksandr Bortnikov, Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Kremlin İdaresi Başkanı Anton Vayno, Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev ve Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin katıldı.