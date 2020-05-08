Putin ve Conte koronavirüs salgınıyla mücadeleyi konuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde koronavirüs salgınıyla mücadeleyi konuştu. Conte, bu zor döneminde ülkesine yardım ettiği için Rusya'ya teşekkür etti.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Conte İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’na karşı Büyük Zafer’in 75. yıldönümü dolayısıyla birbirlerini tebrik etti. Liderler savaştaki trajik olaylardan öğrenilen derslerin, güncel tehditlerle mücadelede uluslararası toplumun birleşmesi konusunda yardımcı olacağını belirtti.

Conte: Rus askeri uzmanların katkıları salgınla mücadelede etkili oldu

Görüşmede Rusya ve İtalya’nın koronavirüs salgınıyla mücadeledeki başarılı işbirliği konuşuldu. Conte, Rusya’ya virüsün yayıldığı zor zamanlarında İtalya’ya yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür etti. Conte ayrıca, İtalya’daki görevlerini tamamlayan Rus askeri uzman ve doktorların gösterdiği katkıların ve yüksek profesyonelliğin salgınla mücadelede etkili olduğunu ifade etti.

Rus uzmanları taşıyan ilk uçak İtalya'dan ayrıldı

Liderler ikili ilişkilerin durumunu olumlu değerlendirerek, ticari, ekonomik ve başka alanlarda işbirliğinin artırılmasının önemine dikkat çekti. İkili ayrıcade dahil olmak üzere, uluslararası konularda işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini de belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Rus uzmanlar bugün ülkelerine dönmeye başladı. Uzmanları taşıyan ilk uçağın İtalya'dan ayrıldığı bildirildi.

Bugün İl-76 uçağıyla düzenlenecek iki uçuşla Rusya’ya yaklaşık 20 asker ve dört teçhizat getirilecek.

İtalya hükümetinin talebi üzerine bu ayın başlarında başkent Roma'ya giden Rus askeri uzmanlar, İtalyan-Rus Koronavirüsle Mücadele Merkezi kurmak üzere Lombardiya bölgesinin Bergamo şehrinde görev yapmıştı.

22 araçtan oluşan Rus konvoyunda mobil analiz ve tanı kompleksi, dezenfektan madde rezervine sahip yüksek verimli mobil dezenfeksiyon araçları, koronavirüse yakalanan ağır hastalara yönelik özel ekipman yer alıyordu.

Rusya’da yarın Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’nı İkinci Dünya Savaşı’nda yenilgiye uğrattığı Büyük Zafer’in 75. yıldönümü kutlanacak.