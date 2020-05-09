Putin ve Şi Cinping, koronavirüse karşı aşı geliştirmede işbirliğini görüştü

Çin Merkez Televizyonu (CCTV), Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yaptıkları telefon görüşmesinde, Kovid-19 enfeksiyonuna karşı aşı geliştirmede işbirliği konusunu ele aldıklarını bildirdi.

CCTV’nin aktardığına göre, Vladimir Putin Çin tarafına, sağladıkları insani yardımın yanı sıra tıbbi malzeme tedariki için teşşekür etti.

Taraflar ayrıca, salgınla mücadelede Çin’in deneyiminden faydalanılması ve Kovid-19’a karşı aşı geliştirilmesinde işbirliği konusunu ele aldı.

Görüşmede ayrıca, 2. Dünya Savaşı'nın sonuçları, tarihin çarpıtılmasının kabul edilemezliği, BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü çerçevesinde işbirliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.