Rusya'da 5.2 milyondan fazla koronavirüs testi yapıldı

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu'nun (Rospotrebnadzor) açıklamasına göre son 24 saatte 234 bin kişiye koronavirüs testi yapıldı.

Salgın başladığından bu yana yapılan test sayısı 5.2 milyonun üzerine çıktı.

Rospotrebnadzor, bugün itibarıyla 242 bin kişinin koronavirüs şüphesiyle gözetim altında tutulduğunu da bildirdi.