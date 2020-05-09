Çin'den, Kuzey Kore'ye koronavirüsle mücadelede destek mesajı

Xinhua ajansının haberine göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kendisine gönderdiği mesaja, teşekkür ederek yanıt verdi.

Kim'in 'samimi mesajını almaktan çok memnun olduğunu' belirten Şi, iki ülke arasındaki dostluğa vurgu yaptı.

Kuzey Kore'de 2halkın sağlığına ve salgının önlenmesine' büyük önem verdiğini belirten Şi, Çin'in, Kovid-19 ile mücadelede Kuzey Kore ile iş birliğini artırmaya ve bu ülkeye ihtiyaçları doğrultusunda, 'kapasite dahilinde' destek vermeye hazır olduğunu kaydetti.

Pyongyang tarafından virüse karşı alınan önlemlerin olumlu sonuç verdiğini kaydeden Şi, hem Çin hem de Kuzey Kore ve uluslararası toplumun ortak çabalarıyla, 'Kovid-19'a karşı bu mücadelede nihai zaferin elde edileceğine' dair inancını paylaştı.

Kim'in gönderdiği mesaj

Kim, Şi'ye gönderdiği mesajda, 'Çin Devlet Başkanı'nı tebrik ettiğini, benzeri görülmemiş salgına karşı savaşta zafer kazanma şansını elde etmesini takdirle karşıladığını' belirtmişti.

Kuzey Kore'de şimdiye kadar açıklanan herhangi bir Kovid-19 vakası bulunmazken ülkede binlerce kişinin, virüsün bulaşmış olma ihtimaline karşı tıbbi gözetim altında tutulduğu iddia edilmişti.