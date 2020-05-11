Van'da Kovid-19 vaka sayısı 390'a çıktı

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca mahallesindeki taziyeye katılanlara yönelik ekiplerin çalışmasının sürdüğü belirtilerek, "Taziyeye katıldığı tespit edilen ve sağlık ekipleri tarafından yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaşların sayısı 101’e yükseldi" denildi.

Ortanca mahallesindeki taziyeye katılanların Kovid-19 testi pozitif çıkanların mahallelere göre dağılımı şöyle açıklandı:

"İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca mahallesinde 51, Bostaniçi mahallesinde 18, Yenimahalle'de 11, Arıtoprak mahallesinde 1, Esenler mahallesinde 1, Seyit Fehim Arvasi mahallesinde 1, Tuşba ilçesine bağlı Altıntepe mahallesinde 4, İskele mahallesinde 6, Gürpınar ilçesine bağlı Umut Mahallesi’nde 3, Özalp ilçesi bağlı Eğribelen mahallesinde 2, Tekirdağ’ın Altınova mahallesinde 2 (il dışından gelip taziyeye katılmış), Antalya’nın Teomanpaşa mahallesinde 1 (il dışından gelip taziyeye katılmış)."

Van'daki toplam vaka sayısının da 390’a çıktığı ifade edilen açıklamada, "Yoğun bakımdaki hasta sayısı 3, entübe hasta sayısı 1, vefat 8, toplam taburcu olan hasta sayısı 217 oldu" ifadeleri kullanıldı.