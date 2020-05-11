Van'da karantinaya alınan mahallede koronavirüs vaka sayısı 93'e yükseldi

Van Valiliği, İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca mahallesindeki taziyeye katılanların tespiti için yapılan çalışmalar ve sağlık ekiplerince gerçekleştirilen testler sonucu, taziye ile ilişkili Kovid-19 vaka sayısının 93'e yükseldiğini açıkladı.

'Toplam vaka sayısı 380, 8 kişi hayatını kaybetti'

Valilikten yapılan açıklamada, "Kentte toplam vaka sayısı 380, tedavisi tamamlanıp taburcu olanların sayısı da 212'dir. Kovid-19'dan kaynaklı 8 kişi yaşamını yitirdi. Kentte tedbir amaçlı 11 bin kişi karantinada tutulmakta. Şu ana kadar 44 bin kişi gözlem altına alındı" denildi.