ABD'de 830 Kovid-19 hastası daha hayatını kaybetti: Günlük ölü sayısı ikinci kez binin altında

ABD'de son 24 saat içinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 830 kişi daha hayatını kaybetti. Bu rakamla birlikte, ülkede virüs kaynaklı ölümlerin ikinci kez binin altında olduğu görüldü.

Baltimore merkezli Johns Hopkins Üniversitesi'nin derlediği verilere göre, ülkede son 24 saat içinde 830 Kovid-19 hastası hayatını kaybetti.

Ülkede ikinci bir gün daha binin altında ölüm kaydedilirken, hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 80 bin 352'ye yükseldi.

Pandeminin merkez üssü konumundaki ülkede toplam vaka sayısı ise 1 milyon 346 bin 723'e yükseldi.

Worldometer internet sitesine göre ise dün ABD'de 751 kişi hayatını kaybetmişti.