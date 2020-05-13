Rusya’da üst üste ikinci gün 11 binin altında yeni koronavirüs vakası görüldü

Rusya'da son bir gün içinde 10 bin 28 kişide daha koronavirüs görüldüğü ve toplam vaka sayısının 242 bin 271’e yükseldiği açıklandı.

Rusya’da görülen yeni koronavirüs vakalarının sayısında iki gündür düşüş gözleniyor. Testi pozitif çıkan kişilerin sayısının dün olduğu gibi bugün de 11 binin altında olduğu belirtildi.

Ülkede son 24 saatte görülen yeni vakaların sayısı 10 bin 28 olarak açıklandı. Bir gün içinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 96 olarak verildi. Salgının başından koronavirüs hastalığından ölenlerin sayısı ise 2 bin 212 oldu.

Rusya, ABD’den sonra dünyada en çok koronavirüs vakasının görüldüğü ikinci ülke.

Rusya’da tüm sektörler için uygulanan altı haftalık ücretli çalışmama dönemi 12 Mayıs itibarıyla sona erdi. İnşaat, tarım ve sanayi sektörlerinde çalışanlar bu hafta başında işlerine geri döndü. Ancak bu, tedbirlerin tamamıyla gevşetildiği anlamına gelmiyor. Marketler dışında hizmet sektöründe yer alan kurumlar halen kapalı.

Alınacak tedbirlerse bölge idarecilerine bırakıldı. Salgının merkezi olan başkent Moskova’da tedbirlerin minimum haziran ortasına dek devam edeceği belirtiliyor. Ayrıca başkentte toplu taşıma ve kamuya açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmiş durumda ve kurala uymayanlara para cezası uygulanıyor.