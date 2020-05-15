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    İspanya'da koronavirüs önlemleri protesto edildi

    © AP Photo / Manu Fernandez
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Koronavirüs Batı'ya sıçradı: Avrupa eve kapandı (197)
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    İspanyollar, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında aldığı önlemleri protesto etti. İspanya bayraklı göstericiler, tencere çalarak tepkilerini dile getirdi.

    İspanya'da sol koalisyon hükümetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede aldığı kararları protesto etmek için başkent Madrid sokaklarında gösteri düzenlendi.

    Madrid'in Salamanca ve Aravaca mahallerinde saat 20.00'den (TSİ 21.00) itibaren sokağa çıkan ve sağ görüşlü partilerin sempatizanları oldukları gözlenen bir grup İspanyol 'hükümet istifa', 'özgürlük', 'diktatör istemiyoruz, demokrat bir hükümet istiyoruz' sloganları attı.

    Kovid-19'a karşı hükümetin aldığı, olağanüstü hal ve kademeli normalleşme süreciyle ilgili kararları protesto etmek için sokağa çıkan İspanyollar, tencere ve tavalara vurarak çıkardıkları gürültülerle tepkilerini duyurmaya çalıştı.

    İspanyol bayrakları taşıyan grubun ülkedeki olağanüstü hale rağmen gösteri yapması dikkati çekerken, yoğun güvenlik önlemi alan polis, sokaktaki kalabalığa müdahale etmedi.

    Polis, hafta başından bu yana devam eden eylemlerden dolayı, olağanüstü hal kapsamında toplanma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle dün 13 göstericiye para cezası kesmişti.

    © AP Photo / Manu Fernandez
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    Diğer yandan İspanyol meclisinde 3. büyük siyasi parti konumundaki aşırı sağ görüşlü Vox partisi, ülkenin tüm büyük kentlerinde 23 Mayıs'ta araç konvoylarıyla hükümet karşıtı gösteri yapılması çağrısını bugün de yineledi.

    Kovid-19'dan dolayı 14 Mart'ta olağanüstü hal ilan eden sol koalisyon hükümeti, 24 Mayıs'da dolacak olağanüstü hali 1 ay daha uzatmak istiyor.

    Kovid-19 ile mücadelede her geçen gün muhalefet partilerinin desteğini kaybetmeye başlayan hükümet, bu süreçte olağanüstü halin devam etmesi gerektiğini savunuyor.

    Ülkede virüsün en yaygın görüldüğü Madrid, kademeli normalleşme sürecinde 11 Mayıs'ta ikinci aşamaya geçmeyen tek özerk yönetim olmuştu.

    İspanya'da açıklanan son verilere göre Kovid-19'dan şimdiye kadar 27 bin 321 kişi hayatını kaybederken, ülkede toplam vaka sayısı 229 bin 540'a ulaştı.

    Konu:
    Koronavirüs Batı'ya sıçradı: Avrupa eve kapandı (197)
    Etiketler:
    Önlem, Protesto, Koronavirüs, Kovid-19, İspanya
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