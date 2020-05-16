Bosna-Hersek, davet ettiği Rus askeri doktorların ülkeye girişi için gerekli izni vermedi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bosna Hersek makamlarının mayıs ayı başlarında Kovid-19 pandemisine karşı mücadelede yardımcı olmak için ülkeye gitmesi beklenen Rus askeri doktorlara gerekli izinleri vermediğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, nisan ayı sonunda Bosna-Hersek makamlarından Rus tarafına, Mostar Üniversitesi Klinik Hastanesi'nde dezenfeksiyon ve danışmanlık faaliyetleri konusunda yardımcı olmak için talep gelmesi üzerine, İtalya ve Sırbistan’da benzer görevleri yerine getiren Rus askeri doktorlarından oluşan özel ekiplerin deneyimlerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen bölgede uygulamalarının önerildiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu talep dikkate alındı ve ülkemizin üst düzey yöneticilerinin talimatıyla, Rusya Savunma Bakanlığı askeri tıp uzmanları gerekli ekipmanlarla birlikte mayıs ayı başlarında Mostar'a derhal hareket etmek için hazırlandı. Ancak, Bosna Hersek yönetiminin hazırlıksızlığı veya tutarsızlığı bu planın uygulanmasına engel oldu. Rus askeri doktorlara gerekli izinler verilmedi ve sonuç olarak Bosna Hersek vatandaşları uzun süredir bekledikleri yardımı alamadı."