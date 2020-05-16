Falcao'dan, gol sevincinde Kovid-19 önlemine eleştiri

Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte maçlarda alınan bazı önlemleri ve tavsiyeleri eleştirdi.

Falcao, resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Futbolun dönüşünü görerek soruyorum: Gol sevincinde sarılmaya izin vermeyecek teknik bir sebep var mı? Tüm maç boyunca sürekli temas halindeyiz. Köşe atışlarında defans oyuncuları senin üzerindeler! Barajlarda herkes yan yana" ifadelerini kullandı.

Viendo el retorno del fútbol me pregunto: ¿Existirá una razón técnica para que no se permita el abrazo en los goles? Durante todo el partido estamos en constante contacto. ¡En un tiro de esquina están los defensores encima tuyo!. En las barreras están todos juntos 🤔 — Radamel Falcao (@FALCAO) May 16, 2020

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Futbolda Kovid-19'dan dolayı bazı Avrupa liglerinde ertelenen maçların oynanması için hazırlıklar başlatılırken, Almanya'da maçlar bugün kaldığı yerden başladı. Gol atan bazı futbolcular sevincini sosyal mesafe kuralına uyarak yaptı.

Kovid-19'dan dolayı maçlara bazı yeni kurallar getiren Almanya Futbol Federasyonu, futbolcuların gol sonrasında birbirlerine sarılıp sevinç gösterisi yapmamalarını tavsiye etmişti.