Vuhan’daki laboratuvar yarasalarda yaklaşık 1.500 koronavirüs türü saptadı

Yaklaşık 15 bin örnek analiz edildi, yüzde 10’unda koronavirüs saptandı

The Big Picture Science podcast paylaşımında belirtildiği üzere’nden Shi Zhengli yarasaların organizmalarında, bazıları ileride yeni bir pandemiye yol açabilecek olan yaklaşık 1.500 koronavirüs türü saptadı.

Habere göre laboratuvar çalışanları yarasaları yakalayıp biyolojik verilerini topladı. Yakalanan yarasaların tükürük, kan ve dışkısından alınan yaklaşık 15 bin örnek analiz edildi. Araştırma sırasında bilimciler, örneklerin yüzde 10’unda ‘bir dünya’ koronavirüs buldu, ardından virüsler enstitüde muhafaza edilmek üzere donduruldu.

Hangi virüslerin insana bulaşabileceği araştırılıyor

Haberde, “Bu virüslerin birçoğu asla insanlara bulaşmayacak, ancak bazıları buna meyilli olabilir. Bilimci şu anda örneklerden hangilerinin insanlara bulaşma riski taşıdığına açıklık getirmek için onları test etmeye devam ediyor” ifadeleri yer aldı.

Virüs dağ mağaralarının yakınındaki köy bölgelerinden yayılmaya başlamış olabilir

Bulunan bazı koronavirüs tiplerine karşı antikorlara Çin’in güneyindeki köylülerin kanında rastlandığı belirtilen yazıda, bunun Kovid-19 salgınının Vuhan’dan değil, içlerinde yarasaların yaşadığı dağ mağaralarının yakınında bulunan köy bölgelerinden yayılmaya başladığını gösterdiği ifade edildi.

Bilimciler, henüz kendilerini ortaya çıkarmayan, ancak buna meyilli olan bunca virüsün ‘saatli bomba’ olduğunu belirtti.

Şu ana kadar koronavirüslerin SARS (2003), MERS-CoV (2012–2015) ve Kovid-19 olmak üzere 3 türünün pandemiye yol açtığı biliniyor.