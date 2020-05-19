Vuhan’daki laboratuvar yarasalarda yaklaşık 1.500 koronavirüs türü saptadı

Yaklaşık 15 bin örnek analiz edildi, yüzde 10’unda koronavirüs saptandı
Habere göre laboratuvar çalışanları yarasaları yakalayıp biyolojik verilerini topladı. Yakalanan yarasaların tükürük, kan ve dışkısından alınan yaklaşık 15 bin örnek analiz edildi. Araştırma sırasında bilimciler, örneklerin yüzde 10’unda ‘bir dünya’ koronavirüs buldu, ardından virüsler enstitüde muhafaza edilmek üzere donduruldu.
Hangi virüslerin insana bulaşabileceği araştırılıyor
Haberde, “Bu virüslerin birçoğu asla insanlara bulaşmayacak, ancak bazıları buna meyilli olabilir. Bilimci şu anda örneklerden hangilerinin insanlara bulaşma riski taşıdığına açıklık getirmek için onları test etmeye devam ediyor” ifadeleri yer aldı.
Virüs dağ mağaralarının yakınındaki köy bölgelerinden yayılmaya başlamış olabilir
Bilimciler, henüz kendilerini ortaya çıkarmayan, ancak buna meyilli olan bunca virüsün ‘saatli bomba’ olduğunu belirtti.
Şu ana kadar koronavirüslerin SARS (2003), MERS-CoV (2012–2015) ve Kovid-19 olmak üzere 3 türünün pandemiye yol açtığı biliniyor.
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