Avustralya'da Kovid-19 aşısı insanlarda denenmeye başladı

Merkezi ABD'de bulunan biyoteknoloji şirketi Novavax'ın Araştırma Müdürü Dr. Gregory Glenn, video konferans yoluyla düzenlediği toplantıda, aşı denemesinin ilk aşamasının Avustralya'da birkaç gönüllüyle başlandığını açıkladı.

US biotechnology company @Novavax is starting human trials of a coronavirus vaccine in Melbourne and Brisbane, with 131 volunteers to test its safety and look for early signs of its effectiveness. #7NEWS https://t.co/wwI1P13o2G — 7NEWS Melbourne (@7NewsMelbourne) May 26, 2020

İlk aşama kapsamında, ‘NVX-CoV2373’ adı verilen aşının toplamda 131 gönüllüye yapılacağını söyleyen Glenn, bu aşamada aşının güvenliğinin test edileceğini ve etkilerinin gözlemleneceğini ifade etti.

Glenn, Novavax'ın bu yıl en az 100 milyon, 2021'de de 1.5 milyar doz üretebileceğini belirtti.

Novavax'tan yapılan açıklamada da Avustralya'nın Melbourne ve Brisbane kentlerinde yapılan aşı denemelerinden temmuzda sonuç alınmasının beklendiği kaydedildi.

İkinci aşamanın farklı ülkelerde binlerce katılımcıyla temmuzdan sonra yapılması bekleniyor.