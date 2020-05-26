Pompeii antik kenti aylar sonra kapılarını yeniden açtı

Normal hayata kademeli geçiş yapan İtalya, dünyaca ünlü Pompeii antik kentini de ziyarete açtı. Kenti ilk gezenler arasında, salgına İtalya’da yakalanan ve ülkelerine dönmek yerine Pompeii’de ev kiralayan ABD’li bir çift yer de aldı.

İtalya’da Kolezyum’dan sonra en çok turist çeken ikinci yer olan Pompeii antik kenti, salgın tedbirleri kapsamında uzun süredir kapalı olan kapılarını bugün yeniden açtı.

Her ne kadar haziran ayına kadar ülke yabancı turistlerin ziyaretine yasak olsa da, İtalyan yetkililer, yerli turistlerin antik kenti yeniden canlandırmasını umuyor.

Sıkı salgın tedbirlerinin alındığı Pompeii’yi ziyaret edenler zorunlu bir rota izleyecek, 9 Haziran'da buna ikinci bir güzergâh daha eklenecek. Biletler önceden rezervasyonla alınacak ve kente gelen herkesin ateşi ölçülecek.

© REUTERS / CIRO DE LUCA Sıkı salgın tedbirlerinin alındığı Pompeii’de, gelen herkesin ateşi ölçüldü.

Ülkelerine dönmeyen ABD’li çift: Beklemeye değer

Açılışın ilk gününde turistlerden çok rehberler ve gazeteciler hazır bulunurken, Pompeii’yi ziyaret eden ilk grubun içinde Detroit’ten gelen ABD’li bir çift yer aldı. Salgın patlak verdiğinde İtalya’da bulunan Hewson çifti, karantina kararının alınmasıyla antik kenti ziyaret edemediklerini söyledi. Ülkelerine dönmek yerine Airbnb aracılığıyla kiraladıkları bir evde kalmayı ve antik kente uzaktan bakmayı tercih eden çift, kapılar açılınca ilk iş Pompeii’ye koştu.

Marvin Hewson ve eşi Colleen, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, “Neredeyse üç ay oldu. Bu harika, onları yakından görmek için beklemeye değer” dedi.

'Boşluk duygusu, hüzün ve felaket sonrası hissi vardı'

Pompeii’de yaklaşık 20 yıldır rehberlik yapan Valentina Raffone ise, antik kentin eski ihtişamından uzak olmasını “Sadece boşluk duygusu, hüzün ve felaket sonrası hissi vardı” sözleriyle değerlendirdi.

Pompeii antik kenti, 2019 yılında 4 milyon yabancı turisti ağırlamıştı.