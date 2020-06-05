Dünya Sağlık Örgütü: Rusya, Kovid-19 pandemisinde düzlüğe çıktı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, Rusya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinde düzlüğe çıktığını, ancak kitlesel etkinlikler planlamasında güvenlik önlemlerine uyulması gerektiğini belirtti.

Harris, "Rusya şu anda düzlüğe çıktığını gösteriyor. Ancak ülkede, diğerlerinde olduğu gibi, çok sayıda vaka var. Tüm güvenlik önlemlerine uymak kesinlikle önemlidir. Rusya çok sayıda test yapıyor, ki bu harika. Bu da enfeksiyon vakalarının tespit edilmesinin nedenlerinden biridir" dedi.

En kilit önlemlerden birinin sosyal mesafeyi korumak olduğuna vurgu yapan Harris, şu ifadeleri kullandı:

"Birisi büyük bir etkinlik planlanladığında, bunun yapılamayacağını söylemiyoruz. Bir risk değerlendirmesi yapılması gerektiğini söylüyoruz, virüsün bulaşmasını önlemek için güvenli bir şekilde neler yapabileceğinizi araştırın diyoruz."