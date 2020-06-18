Almanya'da mezbaha çalışanlarının Kovid-19 testleri pozitif çıktı

Almanya'nın Gütersloh kenti yakınlarında bulunan Rheda-Wiedenbrück kasabasındaki bir mezbahada çalışanların 128'inde yapılan Kovid-19 testlerinin tamamı pozitif çıktı.

Ayrıca kasabada yaşayan 500 kişiye yapılan testlerin de 400'ü pozitif çıktı. Enfekte olanların mezbahanın domuz kesimi bölümünde çalışanların olduğu bildirildi.

Mezbahada çalışanların temas ettikleri kişiler ise önlem olarak karantinaya alındı. Kasabada vaka sayısının artması nedeniyle bütün anaokulları ve ilkokullarda yeni öğretim yılına kadar ara verildi.

Mayıs ayında Coesfeld kendi bölgesindeki bir et fabrikasında meydana gelen bir salgın sonrasında sağlık otoriteleri tarafından yapılan büyük ölçekli bir korona serisi testinde, Tönnies'te sadece birkaç vaka bulunmuştu.