İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 34 bin 610'a yükseldi

İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 49 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede salgının başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 610'a yükseldi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 49 artarak 34 bin 610'a yükseldi.

Ülkede 4 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

İtalya'da aktif koronavirüs vaka sayısı 331'lik düşüşle 21 bin 212'ye geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 238 bin 275'e ulaştı.

Son 24 saatte 262 yeni vaka kaydedildi. İyileşenlerin sayısı 546'lık artışla 182 bin 453'e çıktı.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 49 artarak 34 bin 610'a yükseldi.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 152'ye geriledi.

Ülke genelinde bugüne kadar 4 milyon 943 bin 825 test yapıldı.