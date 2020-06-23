Güney Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini geçti

Afrika kıtasındaki Kovid-19 vakalarının yarısından fazlasını bulunduran Güney Afrika Cumhuriyeti'nde salgının yayılımı hızlanıyor.

Güney Afrika Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkedeki toplam vaka sayısı 101 bin 590'a çıkarak 100 bin eşiğini geçmiş oldu.

Bakanlık ayrıca son 24 saat içinde virüs kaynaklı olarak 61 ölümün meydana geldiğini, ülkedeki toplam ölü sayısının da 1991'e ulaştığını kaydetti.

Veriler, vaka sayısınındaki hızlı artışa rağmen ülkedeki ölümlerin az olduğunu ve Kovid-19 hastalarının yüzde 52.6'sının iyileştiğini gösteriyor.

Öte yandan ülkede salgından en çok etkilenen bölge West Cape olarak öne çıkıyor. Kovid-19 kaynaklı yaklaşık 2 bin ölümün 1458'i burada meydana geldi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre Güney Afrika Cumhuriyeti, kıta genelindeki vakaların yarısından fazlasını bulundururken bu ülkeyi yaklaşık 20 bin ve 14 binlik vaka sayılarıyla Nijerya ve Gana izliyor.