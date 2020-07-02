Duterte’nin sözcüsü karantinayı ihlal edip yunuslarla yüzdü, 'insanlarla birlikte değildim' diye kendini savundu

“Karantinayı ihlal edeni vurun” diyen Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin Sözcüsü, yunuslarla birlikte yüzdüğü fotoğrafları sosyal medyaya sızınca olaya yarattı. Davranışı nedeniyle özür dileyen Sözcü, “Eğer herhangi bir sosyal mesafe kuralını ihlal ettiysem de yunuslarla birlikteydim, insanlarla değil” diye kendini savundu.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin ‘karantinaya karşı orduyu göreve çağırıp, ateş açma’ talimatı verecek kadar ciddiye aldığı salgın tedbirleri bizzat Sözcüsü Harry Roque tarafından yunuslar uğruna delinince ülkede tartışma başladı.

Oldukça sıkı şekilde uygulanan seyahat yasaklarına rağmen Subic Körfezi’nde bulunan Ocean Adventure adlı eğlence parkına giden Roque’nin burada yunuslarla birlikte çekilen fotoğrafları dün işletmenin Facebook sayfasından paylaşıldı.

Fotoğrafların yayılmasıyla birlikte kıyamet koparken pek çok yurttaş Roque’ye tepki gösterdi. Kareler, daha sonra kaldırıldı.

Harry Roque made waves on social media after a Subic Bay resort shared photos which showed him taking a dip with the park’s dolphins, despite a Metro Manila-wide quarantine which prohibits non-essential travel.https://t.co/7cdxQQNviE — Yahoo Philippines (@YahooPH) July 2, 2020

Sosyal medya kullanıcıları Roque’yi, karantina ihlalinin yanı sıra ülke salgınla ve ekonomik krizle boğuşurken keyif çatmakla suçladı.

Suçlamalara yanıt vermek için bugün bir basın toplantısı düzenleyen Harry Roque, Bataan eyaletinde ‘domuz çiftliğini de içeren ve zarar eden bir işletmesinde yaptığı incelemenin ardından eğlence parkına sadece uğradığını’ savundu. Bu seyahat için polisten izin aldığını söyleyen Roque, ‘turist’ olmadığını vurguladı.

Davranışı nedeniyle özür dileyen Roque, “Hiçbir kuralı ihlal etmedim ancak bazı insanların gördükleri resimlerden rahatsız olmuş olabileceğini kabul ediyorum. Yüzme şu anda izin verilen bir aktivite çünkü temas içermiyor. Eğer herhangi bir sosyal mesafe kuralını ihlal ettiysem de yunuslarla birlikteydim, insanlarla değil. Parti yapmadım, yalnız başımaydım, dört yunusla birlikte” dedi.

Başkent Manila’da her ne kadar salgın tedbirleri kısmen gevşetilse de gerekli olmayan seyahatler için şehir dışına çıkılması yasak ve bunun için özel bir izin gerekiyor.

Salgın süresince on binlerce Filipinli maske takmamak, evden ayrılmak, izinsiz yolculuk yapmak gibi pek çok karantina ihlali nedeniyle tutuklandı. Bu süreçte Başkan Duterte’ye yakın pek çok isim de kendi koydukları karantina kurallarına uymamakla suçlandı.

Filipinler’de salgın nedeniyle şimdiye kadar 1274 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı da 38 bin 805’e ulaştı.