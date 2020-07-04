İspanya'da bir ilçe, ikinci dalga nedeniyle karantinaya alındı

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetimine bağlı olan ve 200 binden fazla kişinin yaşadığı Segria ilçesi, koronavirüs salgınında görülen ikinci dalga dolayısıyla karantinaya alındı.

Avrupa'da salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da ikinci dalga endişesi yaşanıyor. Katalonya'da bir ilçe bu kapsamda karantinaya alındı.

Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra, bugün yerel saat ile 16.00'dan (TSİ 17.00) itibaren ticari ve zaruri gerekçeler olmadıkça Segria bölgesinden giriş ve çıkışların yasaklandığını duyurdu. Kontrollerin ve güvenli çıkışların sağlanması için bölgeye 250 kadar polisin sevk edildiği kaydedildi.

Koronavirüs vakalarında ciddi artışın görüldüğü Sergia'da salı gününden itibaren iş için evlerinden çıkacak kişilerin şirketlerinden belge almaları gerektiğini bildirildi. Ayrıca 10'dan fazla kişinin bir araya gelmesine yasaklama getirildiği belirtildi.

Vakalar üç kat arttı

Katalonya Özerk Hükümeti Sağlık Bakanı, basına verdiği bilgide, 22 Haziran'danin yoğun bakıma alındığını bu sayının halenolduğunu vurguladı.

Sergia'da vaka sayılarında yüksek artışlar gözlendiğini ifade eden Verges, harekete geçme zorunluluğu hissetmelerinden dolayı karantina kararı aldıklarını, vakalarda artışın bir süre daha devam edebileceğini söyledi.

Segria'nın bağlı olduğu Lleida kentinde de son 10 günde vaka sayılarının üç kat artmasından dolayı bir sahra hastanesi kuruldu. Salgının başlangıcından bu yana 4 bin 30 vakanın tespit edildiği Lleida'da, sadece 1 Temmuz'da 128 yeni vaka olduğu açıklanmıştı.

40'tan fazla yerde ikinci dalga yaşanıyor

İspanya'da mevcut durumda 40'tan fazla yerde ikinci dalga görülürken, hükümet bölgelerin kontrol altında tutulduğunu belirtiyor.

İspanya'da dün açıklanan son verilere göre toplamda 28 bin 383 kişi salgından hayatını kaybederken, vaka sayısı 250 binin üzerinde bulunuyor.