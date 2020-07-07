CNN: Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro Kovid-19 semptomları gösteriyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlere karşı çıkan Brezilya'nın sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Kovid-19 belirtileri gösterdiği öne sürüldü.

CNN Brasil'in haberine göre Bolsonaro'nun Kovid-19 test sonuçlarının yarın öğle saatlerinde açıklanması bekleniyor.

Jair Bolsonaro has Covid-19 symptoms, temperature, test results due by noon tomorrow, CNN says pic.twitter.com/MnXgK2B3dJ — Tom Phillips (@tomphillipsin) July 6, 2020

Kanala göre Bolsonaro'nun ateşi 38 olarak ölçüldü ve sonrasında hidroksiklorokin aldı.

Diğer yandan belirtiler nedeniyle Bolsonaro'nun bu haftaki programı da iptal edildi.

Globo'ya göre Bolsonaro, konuya ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada hastaneden döndüğünü, burada akciğer kontrolü yaptırdığını ve her şeyin 'iyi' olduğundan emin olduğunu söyledi.

Bolsonaro, en son mart ayında Kovid-19'a yakalandığı yönündeki iddiaları redderek, kamuoyuna 'yalan haberlere inanmama' çağrısında bulunmuştu.