Bilim insanları koronavirüs hastalarında olan koku kaybının nedeni açıkladı

Harvard Tıp Okulu'nda yapılan bir araştırmada Kovid-19’un en yaygın ve erken belirtilerinden biri olan koku kaybının nedeni tespit edildi.

Bilim insanları yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en yaygın ve erken ortaya çıkan semptomlarından biri olan geçici koku kaybının nedenini keşfettiler.

ABD'deki Harvard Tıp Okulu'nda yapılan bir araştırma, hangi koku hücrelerinin Kovid-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 virüsüne karşı daha savunmasız olduğunu belirledi.

Araştırmalar, 'yıkıcı' belirtilerin hastalığı tahmin etme konusunda ateş ve öksürük gibi diğer çok bilinen semptomlardan daha yararlı olduğunu belirtse de koku kaybının asıl nedeni şu ana kadar öğrenilememişti.

Scientists discover why coronavirus leads to a loss of smell https://t.co/0aE5M3SHUA — The Independent (@Independent) July 29, 2020

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Araştırmacılar virüsün, koku duyusunu tespit edip beyne iletmekten sorumlu olan duyusal nöronları değil bu nöronları destekleyen hücrelere saldırdığını gördü.

'Kalıcı koku kaybı düşük bir ihtimal'

Harvard Tıp Fakültesi'nde nörobiyoloji profesörü ve araştırmanın yazarlarından biri olan Dr. Sandeep Robert Datta, çalışmanın olumlu olduğunu belirterek, “Çünkü bu, birçok Kovid-19 vakasında kalıcı koku kaybının meydana gelmesinin düşük bir ihtimal olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

"Bence bu iyi bir haber, çünkü enfeksiyon temizlendiğinde koku alma nöronlarının değiştirilmesi veya tahrişlerden dolayı yeniden yapılandırılmasına ihtiyaç duyulmuyor" diyen Datta "Ancak sonuca varmak için temel mekanizmaları anlamak için daha çok veriye ihtiyacımız var" diye ekledi.

Çoğu Kovid-19 hastası, anosmi olarak bilinen koku kaybını yaşıyor.