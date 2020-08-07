Karadağ, Rusya vatandaşlarına kapılarını açtı

Karadağ Bakanlar Kurulu'nun açıklamasında, Rus turistlerin bugünden itibaren herhangi bir kısıtlama veya ek koşul olmadan ülkeye giriş yapabileceği bildirildi. İki ülke arasındaki doğrudan uçuşların yeniden başlatılmasına ilişkin bir bilgi olmadığından, turistlerin Türkiye üzerinden aktarma yapabileceği belirtiliyor.

Karadağ Ulusal Enfeksiyon Hastalıkları Koordinasyon Konseyi’nin aldığı karar doğrultusunda, Rusya vatandaşlarının ülkeye girişine bugünden itibaren ek bir koşul olmadan izin verilecek. Turistlerden Kovid-19 testi veya zorunlu karantina istenmeyecek.

Diğer yandan iki ülke arasında doğrudan uçuşların yeniden başlatılmasına ilişkin henüz bir açıklama yok. Rusya vatandaşları Türkiye'den aktarmalı olarak Karadağ’a gidebilecek.

Karadağ ayrıca Belarus, Azerbaycan, Ukrayna ve Zimbabve vatandaşlarının girişlerine de izin verecek.