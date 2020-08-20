'Kovid-19 bulaşanların yaklaşık dörtte üçü test edildikleri gün hiçbir belirti göstermiyor'

DailyMail'de yer alan habere göre, İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi tarafından yayınlanan bulgular, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) enfekte olan kişilerin yaklaşık dörtte üçünün test edildikleri gün hiçbir belirti göstermediğini ortaya koydu.

Verilere göre, test sonucu pozitif çıkanların yalnızca yüzde 28'i hastalığın belirtilerini gösterdiklerini söyledi.

Kalan yüzde 72 ise, Kovid-19 taşıdıklarının tamamen farkında değillerdi ve ateş, öksürük, tat ve doku kaybı gibi belirtileri yaşadıklarını söylemedi.

Daha önce yapılan birkaç çalışma, asemptomatik bulaşın Kovid-19'un yayılmasında yüzde 80'lik bir paya sahip olduğunu ortaya koymuştu.

Yeni veriler, yaklaşık 50 bin kişiyi içeren en kapsamlı çalışmalardan biri olarak öne çıkıyor.