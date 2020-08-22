İsveç Başbakanı Lofven: Koronavirüsle mücadelede doğru stratejiyi seçtik

Ülkesinde Kovid-19 vaka ve ölümlerinin komşu ülkelere göre daha yüksek olmasına rağmen İsveç Başbakanı Stefan Lofven, salgınla mücadelede doğru stratejiyi seçtiklerini söyleyerek, hükümetinin diğer Avrupa ülkeleri gibi katı bir karantina uygulamama yönündeki kararını savundu.

Komşuları Norveç, Finlandiya ve Danimarka'ya kıyasla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında daha ağır bir bilançonun ortaya çıktığı İsveç'te, Başbakan Stefan Lofven, salgınla mücadelede izledikleri yöntemi haklı buldu.

Dagens Nyheter gazetesine konuşan Lofven, "Bireyleri korumak, enfeksiyonun yayılımını sınırlamak vb. gibi, benimsediğimiz stratejinin doğru olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Lofven, "En çok tartışma konusu olan ve İsveç'te farklı yaptığımız şey, okulları kapatmamamızdı. Şu an haklı olduğumuzu düşünen epeyce insan var" dedi.

Lofven ayrıca, Halk Sağlığı Kurumu'nun yüz maskesini zorunlu kılmama yönündeki kararını da savunarak "Söyledikleri ve kesinlikle inandığım şey, kullandığımız esas araç olamayacakları" diye konuştu.

Lofven, "Yine de önemli olan sosyal mesafe, test ve izleme. Bulaşı azaltmak için ana odak noktamız bunlar olmalı" diye ekledi.

Pek çok Avrupa ülkesi sıkı karantina uygulamalarına başvururken İsveç, salgın sürecinde sosyal mesafeye odaklanan bireysel tedbirleri öne çıkarmıştı.

İsveç'te, komşu ülkelere kıyasla Kovid-19 kaynaklı ölümler daha fazla olsa da, sıkı karantina tedbirleri uygulayan İngiltere ve İspanya kadar ağır bir bilanço oluşmadı.

Diğer yandan Avrupa'nın pek çok bölgesinde, seyahat ve sosyal etkileşimler üzerindeki kısıtlamalar kademeli olarak kaldırıldıkça yeni vakalarda artış görürülürken İsveç, son haftalarda hem vakalarda hem de ölümlerde düşüş yaşadı.