Almanya, Paris ve Fransız Rivierası'ndaki bölgelere seyahat uyarısı yayınladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Avrupa'da etkisini artırmaya devam ederken, birçok ülke seyahat kısıtlamalarını yeniden başlattı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, vakaların artması nedeniyle Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesi ile Fransız Rivierası'nda yer alan, Marsilya ve Nice'in de içinde bulunduğu güney bölgesi Provence-Alpes-Cote-d'Azur'a gereksiz turist gezileri yapılmaması konusunda seyahat uyarısı yayınlandı.