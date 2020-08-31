Koronavirüse yakalanan Rusya Enerji Bakanı Novak sağlığına kavuştu

Bakanlıktan Rus basınına yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak’ın hastalığı yendiği ve çalışmaya başladığı belirtildi.

Açıklamada, ofisine gitmeden önce Novak’a yapılan son 3 testinin sonuçlarının negatif olduğu, Rus bakanın kendisini iyi hissettiği ifade edildi.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, 18 Ağustos tarihinde Enerji Bakanı Novak’a Kovid-19 teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Novak, hastalığı semptomsuz bir şekilde geçirdi.

Salgınının başından bu yana Rusya’da 995 bin 319 kişi koronavirüse yakalandı, 17 bin 176 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 809 bin 387 kişi ise hastalığı yenerek taburcu edildi.