Moskova'da gönüllülerin Kovid-19 aşılamalarının ne zaman başlayacağı açıklandı

Dünyada ilk tescil edilen Kovid-19 aşısı olan Sputnik V'yi geliştiren Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, tescil sonrası araştırmalar kapsamında Moskova'daki gönüllülerin aşılanmasına 5 Eylül'de başlanacağını açıkladı.

Sputnik'e demeç veren Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nin Başkanı Aleksandr Gintsburg 11 Ağustos'ta tescil edildiği duyurulan Sputnik V'nin tescil sonrası araştırmalarına ilişkin bilgi verdi.

Aşıların 3-4 Eylül'de Moskova'daki ilgili kliniklere dağıtılacağını belirten Gintsburg, "Başlangıçta 9-10 klinik olacak, daha sonra bunu 20'ye çıkaracağız. Ardından birkaç gün içinde kayıt yaptıran gönüllülerin taramaları olacak. Gereken araştırmalar, analizler yapılacak. 5-6 Eylül gibi, en geç 7 Eylül'de gönüllülerin aşılanmasına başlanacağını düşünüyorum" dedi.

Sputnik V aşısı, N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ağustos'ta koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamış ve böylece Rusya, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu.

Rusya Sağlık Bakanlığı, Sputnik V aşısının gerekli tüm testlerden geçtiğini ve virüse karşı bağışıklık geliştirdiğini belirtmişti. Bakanlık, aşının ilk partisinin 15 Ağustos Cumartesi günü üretildiğini duyurmuştu.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Rusya'da risk gruplarındaki kişilere toplu Kovid-19 aşılarının ekim-aralık döneminde yapılmaya başlanacağını belirtmişti.