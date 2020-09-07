Dünya Sağlık Örgütü: Yeni pandemilere hazırlanın

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 pandemisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cenevre'deki basın brifinginde konuşan Ghebreyesus, "Halk sağlığı sosyal, ekonomik ve politik istikrarın temelini oluşturuyor. Bu, hastalıkları önleme, tespit etme ve onlarla mücadeleye yönlendirilen kamu hizmetlerine yatırım yapmak anlamına geliyor. Bu son pandemi değil. Tarihin bize öğrettiği, salgın ve pandemilerin hayatın bir parçası olduğu. Ama yeni pandemi geldiğinde dünya şimdi olduğundan çok daha hazırlıklı olmalı" diye konuştu.

Dünyanın mevcut pandemiden ders çıkarması gerektiğini vurgulayan Ghebreyesus, olumlu ivme sergileyen ülkelerin bunu, atipik pnömoni, MERS, kızamık, çocuk felci, Ebola, grip ve diğer hastalıklardan sonra yaptıkları hazırlıklar sayesinde başardığını kaydetti.