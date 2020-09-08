Koronavirüs testi pozitif çıktı: Tatile giderken yakalandı

Konya'da annesinin Kovid-19 testi pozitif çıktığı için izolasyona alınan 21 yaşındaki İ.K., Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Hacıobası Müşterek Yol Kontrol Noktası'nda, arkadaşıyla tatile giderken yakalandı. 3 bin 150 lira ceza uygulanan İ.K. ve arkadaşı, Konya'ya gönderildi.

Antalya-Konya yolunun Manavgat ilçesinde bulunan Hacıobası Müşterek Yol Kontrol Noktası'nda jandarma ve polis ekipleri, dün saat 15.00 sıralarında Konya'dan Antalya'ya tatile gelen sürücü ve yanındaki yolcuya kimlik kontrolü yaptı.

Kontrolde, otomobilde yolcu olarak bulunan İ.K.'nin annesinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve kendisinin de 7 gün önce izolasyona alındığı belirlendi.

Konya'ya geri gönderildi

Jandarmaya ailesiyle yaşamadığını söyleyen İ.K., annesinin, kardeşininki yerine yanlışlıkla kendisinin T.C. kimlik numarasını filyasyon ekiplerine verdiğini iddia etti.

Bunun üzerine jandarma ekipleri, İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileriyle temas kurdu. Yapılan görüşmenin ardından İ.K.'ye 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Yol kontrol noktasında 3 bin 150 lira idari yaptırım uygulanan İ.K. ve arkadaşı, Konya'ya geri gönderildi.