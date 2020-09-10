Rusya’dan Latin Amerika ülkelerine 100 milyon doz Kovid-19 aşısı

RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev, Latin Amerika ülkeleriyle düzenlenen online konferans sırasında, “Dün Meksika’ya 32 milyon doz teslimi konusunda anlaşmaya vardık. Yarın da Latin Amerika’nın diğer ülkelerine 100 milyon doz teslimi ile ilgili duyuru yapacağız” ifadesini kullandı.

Ayrıca Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 aşısını üretmeye hazır olduklarını dile getiren Dmitriyev, “Böyle bir üretim konusunda Brezilya ile anlaşmaya vardık. Rus aşısını üretmek isteyen diğer ülkeler de var. Biz böyle bir ortaklığa hazırız. Halihazırda yılda 500 milyondan fazla doz sağlama konusunda anlaşmalarımız var” diye konuştu.

Brezilya’nın ayrıca dünyanın ilk tescil edilen Kovid-19 aşısı olan Sputnik V’nin klinik araştırmalarına katılmaya hazır olduğunu anlatan Dmitriyev, “Klinik araştırmalarımız ayrıca Ortadoğu, Hindistan, Meksika ve bir dizi başka ülkede daha yapılacak. Aşı yapıldıktan sonra 42 gün geçen 25-30 bin kişi ile ilgili sonuçları Ekim’de elde etmeyi bekliyoruz” dedi.

Latin Amerika’yı “büyük öncelik” olarak gördüklerini kaydeden Dmitriyev, “Sizinle birlikte bu süreci hızlı bir şekilde geçip sonuçları görebileceğinizi düşünüyoruz” ifadesini kullandı.