DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü: Sputnik V'nin üçüncü aşama testlerinin olumlu sonuçlanacağından eminim

Kluge, Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulunan Kluge, "Rusya, Sputnik V aşısının üçüncü aşama testlerine başladı. Bu aşamada aşının güvenliği ve verimliliği çok büyük bir grup üzerinde test edilecek. Bu aşının üçüncü aşama testlerine katılan tüm gönüllülere teşekkür ederim" dedi.
Sputnik V aşısı, N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ağustos'ta koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamış ve böylece Rusya, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu.
Rusya Sağlık Bakanlığı, Sputnik V aşısının gerekli tüm testlerden geçtiğini ve virüse karşı bağışıklık geliştirdiğini belirtmişti. Bakanlık, aşının ilk partisinin 15 Ağustos Cumartesi günü üretildiğini duyurmuştu.
Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu, Türkiye'nin Sputnik V aşısına ilgi gösteren ülkeler arasında yer aldığı açıklamıştı.
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