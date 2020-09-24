Zaharova: Dış ülkelerde ek karantina önlemleri alma riskleri korunuyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, Kovid-19 pandemisi ortamında dış ülkelerde ulaştırmaya yeni kısıtlamalar ve ek karantina önlemleri uygulama risklerinin hala olduğunu ifade etti.

Zaharova, "Ülkemizin koronavirüsle mücadele merkezinin halihazırda dile getirdiği önerileri genişletme bağlamında, mevcut durumda, ulaştırmada yeni kısıtlama risklerinin yanı sıra ek karantina önlemlerinin hala devam ettiğini de belirtmek isterim" diye konuştu.

Vatandaşları seyahat planlamasında olabildiğince sorumlu olmaya ve risklerden kaçınma fırsatını öngörmeye çağıran Zaharova, "Özellikle kendinize ve yakınlarınıza kaliteli ve uzun vadeli sağlık sigortası sağlamanız, dönüş bileti olmadan seyahat etmemeniz ve ayrıca hep birlikte geçmiş olduğumuz yolu dikkate alarak, yurtdışında beklenmedik bir şekilde kalmanın maliyetini hesaba katmanız tavsiye edilir" ifadelerini kullandı.