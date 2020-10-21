Rus bilim insanı, antikor üretimi kötü seyreden dört grubu açıkladı

Gamaleya Araştırma Merkezi Aleksandr Gintsburg, Rus medyasına açıklamasında, "Aşı yapıldıktan sonra antikorlar bazı kişilerde daha fazla, bazılarında daha az, bazılarında ise çok az miktarda antikor olabiliyor. 80 yaş üstü vatandaşlarda bağışıklık sistemi kötü tepki veriyor, gençlere göre daha uzun süre alıyor, enzimler daha kötü çalışıyor, antikorlar daha kötü üretiliyor. Elbette aralarında istisnalar da var, örneğin sağlıklı yaşam tarzını sürdüren, yüzenler" dedi.

'Çoğalan hücreler için zehirli olan alkollü içkileri kötüye kullanan' kişilerde de antikor üretiminin kötü olduğunu dile getiren Rus bilim insanı, "Eğer her gün yarım bardak viski içiyor, ama sarhoş olmuyor ve kendinizi iyi hissediyorsanız, bağışıklık sistemi buna kötü tepki veriyor" ifadelerini kullandı.

Gintsburg sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrıca ağır stresli durumlar veya devamlı stres de antikor üretimine yardımcı olmuyor. Statin, yani hücre çoğalmasını etkileyen antiinflamatuar ilaçlar alanlarda da durum aynı, bunlar genelde onkolojik hastalar. Böyle kişilerin oranını, araştırma sonuçlarıyla ilgili istatistikleri topladıktan sonra göreceğiz."

Rus bilim insanı, tüm bu grupların genel olarak tüm aşılara kötü tepki verdiğini, diğer enfeksiyonlara karşı da yeterince antikor üretmediğini de sözlerine ekledi.