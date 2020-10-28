Putin: Rusya'da ikinci dalgayı konuşmak için henüz erken

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da yeni tip koronavirüs pandemisinin ikinci dalgasını konuşmak için henüz erken olduğunu ifade etti.

Rusya lideri Putin, hükümet üyeleriyle video konferans yöntemiyle yaptığı toplantıda koronavirüsle mücadeledeki son durumu değerlendirdi.

Putin, "İkinci dalgayı konuşmuyoruz, zira çok kısa süre, daha bu sabah bazı uzmanların görüşüne göre birinci dalganın bazı bölgelere henüz yeni ulaştığını ele aldık. Her an tetikte olmalı, yaşanan gelişmelere etkili bir şekilde ve zamanında yanıt vermeliyiz" dedi.

Putin, hükümetin durumu izlediğini ve çalışmaların bilirkişiler düzeyinde yürütüldüğünü ancak hala daha çok sayıda soru işareti bulunduğunu ifade etti.

Bu arada Putin, hastalığı hafif şekilde geçiren ve ayakta tedavi gören Kovid-19 hastalarına ilaçların ücretsiz sağlanması talimatı verdi. Bu amaç doğrultusunda 5 milyar rubleden fazla kaynak aktarılacağını ekledi.

Putin, "Bu kararın sürüncemede bırakılmamasını rica ediyorum. Gelin bir anlaşma yapalım ve bu kararı kabul edilmiş sayalım. Bu kaynakların derhal aktarılmasını rica ediyorum" diye konuştu.