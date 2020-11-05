Rusya’da tıbbi maske kullanımı göz makyajı ürünlerinin satışlarını artırdı

Forbes dergisi, tıbbi maske kullanımından dolayı Rus kadınlarının göz ve kaş makyaj ürünlerini daha çok tercih etmeye başladığını yazdı. Göz makyajı için üretilen kozmetik ürünlerin satışları geçen seneye göre belirgin şekilde arttı.

Forbes dergisinin Rusya servisinin, bu ülkedeki online alışveriş sitesi Wildberries’den edindiği veriler, pandemi nedeniyle günlük yaşamın parçası hâline gelen maske kullanımının, göz makyajı için üretilmiş kozmetik ürünlerinin satışlarına dikkat çekici bir biçimde yansıdığını ortaya koyuyor.

Масочный режим в России повлиял и на бьюти-индустрию. Женщины стали значительно больше покупать косметику для глазhttps://t.co/cmqpKeEKID pic.twitter.com/xeQReaQt9g — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) November 4, 2020

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Göz kozmetik ürünlerinin Ekim 2019 ve Ekim 2020 satışları karşılaştırıldığında ortaya çıkan tablodaki artış oranları şu şekilde: Maskara satışlarında yüzde 108, kirpik kıvırıcılarında yüzde 565, göz farlarında yüzde 116, kaş jellerinde yüzde 1052, kaş şekillendirme kitlerinde yüzde 151, likit göz kalemlerinde yüzde 256 ve göz kapağını belirginleştirici yapışkanlı şerit satışlarında ise yüzde 30.

Kirpik ürünlerine talep arttı, ruj satışları aynı seviyede kaldı

Takma kirpik satışları bir önceki seneye göre yüzde 170, takma kirpikler için kullanılan yapıştırıcı ise yüzde 315, takma kirpik sonrasında temizleme ve yenileme sürecinde kullanılan malzemelere talep yüzde 442 arttı. Bu ürünlere ek olarak göz altı maskeleri yüzde 313, kremler yüzde 165 ve makyaj temizleme suları satışları yüzde 104 arttı. Ruj satışı ise bir önceki yıla göre aynı seviyede kaldı.

Online satışlar gibi yerel tedarikçiler de artıyor

Pandemi sürecinin Rusların tüketim alışkanlıklarını değiştirdiğine gözleniyor. Online satış yapan firmaların satış oranlarının artmasının yanı sıra ticaret yapan yerel tedarikçilerin de sayısı da ikiye, hatta neredeyse üçe katlanmış durumda.