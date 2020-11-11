Rus 'Vektor' aşısının tescil sonrası denemeleri 15 Kasım'da başlıyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, ‘Vektor’ aşısının 15 Kasım’dan itibaren tescil sonrası testlere geçeceğini ve paralel olarak risk gruplarının aşılanmasında kullanılacağını belirtti.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekilleriyle yaptığı toplantıda konuşan Golikova, “Vektor aşısıyla ilgili olarak, bu yılın 15 Kasım'ından itibaren tescil sonrası denemelerin başlayacağını ve aşının siviller arasında dolaşıma sokulması için paralel çalışmaların başlayacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Golikova, kasım ayında beşyüz bin, aralıktan itibaren ise milyonlarca doz aşı üretileceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kasım 2020'de 500 bin, aralık ve ocak aylarında 1.5 milyon, şubat 2021’de 3 milyon ve nisan 2021'den itibaren ayda 6 milyon doz aşı üretilmesi planlanıyor.”

Golikova, pandeminin başlangıcından bu yana, ekonomi ve sosyal alandaki destek hariç, Kovid-19’la mücadele için Rus bütçesinden 510 milyar ruble ayrıldığını belirtti.

Başta Moskova olmak üzere Rusya’nın 35 bölgesinde Kovid-19 vakalarında büyük artış olduğunu kaydeden Golikova, “Enfeksiyon yayılımının istatistiksel göstergesi bugün ülkenin 35 bölgesinde artışın yüksek olduğunu gösteriyor. Artış özellikle, Moskova, Kalmıkya Cumhuriyeti, Magadan Bölgesi, Tuva Cumhuriyeti, Yamal-Nenets Özerk Okrugu'nda gözleniyor” dedi.

Golikova, 65 ve üstü yaş grubunun toplam vaka sayısının yüzde 18'ini oluşturduğunun tespit edildiğini belirterek, şunları ifade etti:

“Ülkemizde en düşük insidans oranı çocuk nüfusu kategorisinde görülüyor, Rusya ortalamasının birkaç kat altında. En ciddi yayılma 50 ila 64 yaş grubu arasında gözlemleniyor.”

Golikova, tüm bunlara rağmen ülkedeki koronavirüsle ilgili durumun ‘yönetilebilir’ olduğuna vurgu yaparak, “Durumu kontrol altında tutabiliyoruz. Elbette, vaka sayısının artması büyük bir sorun ve görev ama aynı zamanda ağır hastaların oranı mart ayının başından beri değişmedi ve yüzde 4'ü geçmiyor” ifadelerini kullandı.

Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen ilk Rus aşısı Sputnik V’nin tescil sonrası araştırmaları 40 bin kişinin katılımıyla Moskova'da gerçekleşiyor. Araştırmalar, katılanların dörtte birine plasebo şeklinde, aşı yerine etkisiz bir ilaç verilerek devam ediyor.

Vektor Bilim Merkezi‘nin geliştirdiği ikinci Rus aşısı EpiVakKorona ise 14 Ekim'de tescillendi. Kasım ayında başlayacak olan ilacın kayıt sonrası çalışmalarına, Rusya'nın farklı bölgelerinden 40 bin kişi katılacak ve ayrı olarak 60 yaşın üzerindeki 150 gönüllü üzerinde test edilecek.

Rusya Bilimler Akademisi’ne bağlı Çumakov Federal İmmünobiyolojik İlaçlar Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin üçüncü koronavirüs aşısı için 300 gönüllünün katıldığı klinik çalışmalar sürüyor. Bu aşı diğer Rus aşılarından farklı olarak virion, yani yapısı tam bir virüs partikülü içeriyor. Aşının yıl sonuna kadar patentini alması bekleniyor.