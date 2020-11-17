Koronavirüs zirvesinde Merkel ile Berlin Başbakanı Müller arasında 'döner tartışması'

Almanya’da Başbakan Merkel ile eyalet başbakanları arasında dün düzenlenen koronavirüs zirvesinde döner tartışması yaşandı. Merkel’in “Kudamm’da çok sevilen döner büfesinin önündeki uzun kuyrukları da görüyorsunuzdur” demesi üzerine, Berlin Eyalet Başbakanı Müller, "Orada gece pizza ya da döner yiyene hiç rastlamıyorum” diye yanıt verdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile eyalet başbakanları arasında dün düzenlenen koronavirüs zirvesi sert tartışmalara sahne oldu. Video konferans sistemiyle gerçekleşen ve 5.5 saat süren toplantıda, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in hazırladığı sert karantina önlemleri paketine eyalet başbakanları karşı çıktı.

Hürriyet’in Bild gazetesinden aktardığı habere göre önlemlerin daha da sertleştirilmesini isteyen Başbakan Merkel’le Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller arasında döner kavgası yaşandı.

Merkel, koronavirüs vakalarının yüksek olduğu Berlin’de insanların sosyal mesafe kuralını tam anlamadığına atıfta bulunmak için “Siz Berlin’de dolaşıyorsunuzdur herhalde. Kudamm’da çok sevilen döner büfesinin önündeki uzun kuyrukları da görüyorsunuzdur” diye çıkıştı. Berlin Eyalet Başbakanı Müller ise, “Ben akşamları Tiergarten’da dolaşıyorum ve orada gece pizza ya da döner yiyene hiç rastlamıyorum” diye cevap verdi.

Anlaşma çıkmadı, sadece çağrı çıktı

Merkel ile eyalet başbakanları, önlemlerin daha fazla sertleştirilmesi konusunda anlaşamadı. Zirveden sadece halka ortak çağrı çıktı. Ortak çağrıda insanlar özel eğlence ve gereksiz seyahatlerden tamamen vazgeçmeye çağrıldı. Özel buluşmaların ise sadece bir haneyle sınırlı kalması istendi.

Yaşlı ve risk grubundaki insanların ziyaretinde aile fertlerinin korona belirtileri yoksa ziyaretin yapılması tavsiye edildi. Uzun süre geçerli olacak yeni korona önlemlerini karara bağlamak için ise Merkel ve eyalet başbakanları 25 Kasım’da tekrar toplanacak.