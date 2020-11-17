DSÖ, Kovid-19 aşılarının sınırlı tedarikinin olası tarihini açıkladı

İsviçre’nin kamusal radyo televizyonu SRF’nin aktardığına göre, DSÖ baş bilim insanı Soumya Swaminathan, yeni tip koronavirüs’e (Kovid-19) karşı geliştirilen aşıların sınırlı tedarikinin 2021’in ilk yarısında başlayacağını belirtti.

Swaminathan, DSÖ'nün temel amacının risk altındaki kişilerin, özellikle de doktorların aşıya erişimini sağlamak olduğuna vurgu yaparak, “Yılın ilk yarısında sınırlı tedarikler yapılmasını planlıyoruz. Şu anda planlama aşamasındayız” ifadelerini kullandı.

Geniş bir ilaç yelpazesine ihtiyaç duyulduğu için DSÖ’nün tüm aşı geliştiricileriyle çalıştığını belirten Swaminathan, “Örneğin bazıları yaşlı hastalar için daha uygun olabilirken diğerleri özel saklama koşulları gerektirebiliyor” dedi.

Dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 54 milyonu geçti. Tüm dünyada şu ana kadar 1 milyon 300 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. ABD, Hindistan ve Brezilya en fazla vakanın görüldüğü ülkeler konumunda.