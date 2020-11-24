İspanya Kralı VI. Felipe karantinaya alındı

İspanya Kralı VI. Felipe, Kovid-19 testi pozitif çıkan bir kişiyle temasta olduğu gerekçesiyle karantinaya alındı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarındaki artış devam ederken, özellikle Avrupa ülkelerinde liderler de virüsle mücadele ediyor.

İspanya Kralı VI. Felipe de karantinaya alındı. İspanya Kraliyeti tarafından yapılan açıklamada, Kral VI. Felipe’nin Kovid-19 testi pozitif çıkan bir kişi ile temasta bulunduğu bildirildi.

10 gün boyunca karantinada kalacak olan İspanya Kralının tüm programı iptal edilirken, İspanya Kraliçesi Letizia Ortiz, kızları Asturias Prensesi Leonor ve Prenses Sofa’nın normal programlarına devam edeceği bildirildi.