Mustafa Sandal: Hayatımıza Kovid-19'u kim entegre etti, sosyolojik bir deneyde miyiz?

Mustafa Sandal, Kovid-19 ve aşı tartışmalarına dahil oldu. Şarkıcı konuyla ilgili, "Hayatımıza bunu kim entegre etti? Yoksa biz tesadüfen hayatımıza giren virüsü mü yaşıyoruz? Sosyolojik bir deneyde miyiz?" ifadelerini kullandı.