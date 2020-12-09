Rospotrebnadzor Başkanı Popova: Kovid-19 aşıları en az altı ay bağışıklık kazandırmalı

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşıların etkilerine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Komsomolskaya Pravda radyosuna konuşan Popova, "İnsanlar bilindiği üzere tekrar hastalanmazlar. Bu, genel olarak popülasyonda, hastalığı geçiren insanlar tarafından kazanılan bağışıklığın onları koruduğunu gösterir. İyi geliştirilmiş bir aşının en az altı ay koruma sağlaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Popova, Rusya'da toplu aşılamalara başlandığını belirterek önceliğin sağlık çalışanları, öğretmenler ve diğer risk gruplarına verildiğine vurgu yaptı.

Rusya'da son 24 saate 21 bin 100 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Son bir günde 562 kişi hayatını kaybetti.

Başkent Moskova'da ise son 24 saatte 5 bin 232 yeni vaka tespit edildi. Dün bu rakam 7 bin 249 olarak saptanmıştı. Gün içerisinde başkentte 71 kişi Kovid-19 kaynaklı hayatını kaybetti, iyileşen 5 bin 532 hasta taburcu edildi.

Rusya'da şu ana kadar toplam vaka sayısı 2 milyon 515 bin 9, hayatını kaybeden hasta sayısı 44 bin 159 ve iyileşen hasta sayısı 1 milyon 981 bin 526 olarak tespit edilirken, aktif hasta sayısı 489 bin 324 olarak kaydedildi.