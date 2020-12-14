ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 300 bini geçti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkez üssü konumundaki ABD'de tespit edilen vaka sayısı ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin paylaştığı verilere göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 300 bini geçti. Bu sayı aynı zamanda Florida eyaletine bağlı Tampa kentinin toplam nüfusuna karşılık geliyor.

Bununla birlikte ülkede, pandeminin başlangıcından bu yana 16.3 milyon vaka tespit edildi.

ABD'de son aylarda her gün yaklaşık 2 bin 500 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybediyor.

Öte yandan Eski ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Başkanı Dr. Scott Gottlieb, ağustos ayında yaptığı açıklamada ABD halkının aldığı tedbirlere de bağlı olarak 2020 yılı sonuna kadar 300 bini bulabileceğini söylemişti.